عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس اليوم من ربيعي إلى مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن معظم الكتل الهوائية التي نتأثر بها  كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وتساعد على خفض درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرةً إلى أن الطقس سيكون من ربيعي إلى مائل للحرارة وحارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن في فترة الليل، فإن درجات الحرارة بدأت ترتفع فيها، والطقس لطيف على أغلب المناطق عدا السواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة بالإضافة إلى أنّ الظاهرة الجوية تكون مؤثرة في حال وجود الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

ترشيحاتنا

سرقة.. روسيا تعلق على فكرة بوريل لنقل أصول موسكو المجمدة إلى أوكرانيا

اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة وعلام بسبب ملعب نهائي دوري الأبطال

لا تفكر بالثأر.. مهاجم السيتي السابق يحذر محمد صلاح من افتقاد التركيز

لجنه العفو الرئاسى: الإفراج عن عشرات المواطنين قريباً

المدير التنفيذي لـ فولكس فاجن يحذر من الانتقال السريع للسيارات الكهربائية

لجنة العفو الرئاسي تعلن مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ