الأرصاد: طقس اليوم من ربيعي إلى مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة.. فيديو

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن معظم الكتل الهوائية التي نتأثر بها كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وتساعد على خفض درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرةً إلى أن الطقس سيكون من ربيعي إلى مائل للحرارة وحارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن في فترة الليل، فإن درجات الحرارة بدأت ترتفع فيها، والطقس لطيف على أغلب المناطق عدا السواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة بالإضافة إلى أنّ الظاهرة الجوية تكون مؤثرة في حال وجود الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.