المخابرات الأمريكية: لا نرى أي مسار تفاوضي للتسوية بين روسيا وأوكرانيا

قالت مديرة المخابرات الوطنية، أفريل هاينز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن "مسارًا تفاوضيًا قابلاً للتطبيق" لحل النزاع في أوكرانيا، حيث يعتمد الجانبان على النجاحات العسكرية.

وقالت هاينز في جلسة استماع بالكونجرس: "لأن كل من روسيا وأوكرانيا تعتقدان أنهما يمكنهما الاستمرار في إحراز تقدم عسكري، فإننا لا نرى، على الأقل في المدى القصير، مسارًا تفاوضيًا قابلاً للتطبيق".

وتتوقع هاينز حدوث "قتال كبير" في "الشهر أو الشهرين المقبلين" مع تطور الوضع على "مسار متصاعد لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد".

ومنذ قليل، قالت هاينز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية” قالت هاينز، “نحن نقدر أن الرئيس بوتين يستعد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، حيث لا يزال ينوي خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس. نحن نقدر أن أهداف بوتين الاستراتيجية ربما لم تتغير، مما يشير إلى أنه يعتبر أن القرار في أواخر مارس بإعادة تركيز القوات الروسية في دونباس هو مجرد تحول مؤقت لاستعادة المبادرة”.

وقالت إن أهداف بوتين العسكرية قصيرة المدى هي الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك بالإضافة إلى منطقة عازلة حولهما، وتطويق القوات الأوكرانية في ذلك الجزء من البلاد من الشمال لتعزيز السيطرة على جسر بري إلى شبه جزيرة القرم.