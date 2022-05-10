لجنة العفو الرئاسي تعلن مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي

رحبت لجنه العفو الرئاسى بدعوة الأكاديميه الوطنيه للتدريب إلى الحوار الوطنى، مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من إعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحياديه تامه دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء.

وفى هذا السياق فإن لجنه العفو الرئاسى إذ تثمن تلك الدعوه فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى إليه رئيس الجمهوريه وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركه فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.

كما تعلن لجنه العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمه بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.