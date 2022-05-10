عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد عرفات يحفز لاعبي سموحة بمضاعفة مكافآت الفوز قبل ديربي الإسكندرية

عرفات يجتمع بلاعبي
عرفات يجتمع بلاعبي سموحة لتحفيزهم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مرانه اليوم قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقررة غداً علي ملعب إستاد الاسكندرية ، ضمن الجولة ١٨ لمسابقة الدورى .

وحرص وليد عرفات ، رئيس النادى ، علي حضور تدريب الفريق اليوم لتحفيز اللاعبين معلنا عن مضاعفة مكافات الفوز في ديربي الإسكندرية أمام الاتحاد والتأكيد علي ثقته في قدرات اللاعبين علي عودة الانتصارات مجددا والعودة للمركز الرابع وتعويض الخسارة الاخيرة امام بيراميدز.

وأكد ان إدارة نادى سموحة حريصة بشكل كبير علي تواجد الفريق في المربع الذهبي للدورى هذا الموسم وحجز بطاقة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

أقرأ أيضًا:

مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية من معرض جراجوس: الموروث المصري ثري ومتنوع

واكد رئيس نادى سموحة خلال الجلسة التي عقدها مع عبد الحميد بسيوني ، المدير الفني ، التزام مجلس الادارة بصرف جميع المستحقات المالية والمكافآت كما هو المتبع من قبل ، لرغبته في مواصلة التواجد دائما ضمن فرق مقدمة جدول الترتيب .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد ٢٧ نقطة في جدول ترتيب الدورى ، بينما يحتل زعيم الثغر المركز الثاني عشر برصيد ١٩ نقطة .

واعلن عبد الحميد بسيوني قائمة اللقاء التي تضم ٢٠ لاعبا وجاءت كالتالي:

الهاني سليمان ، عمر صلاح ، شريف رضا ، رجب نبيل ، احمد حكم ، خالد عبد الفتاح ، حمدي علاء ، محمد كناريه ، صديق اوجولا ، حسين فيصل ، مروان حمدي ، عبد الكريم الوادي ، الكساندر امير عادل ، اليا سيلا ، مصطفي الخواجه ، احمد حمص ، محمد عبد العاطي ، احمد بيكهام ، محمد شكري ، احمد جمال " .

سموحة الاسكندرية الاتحاد السكندري نادي سموحة ترتيب الدورى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

موضوعات متعلقة

ضبط 20 توكتوك و7 تروسيكل بنطاق أحياء الإسكندرية .. صور

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا للأعضاء وأسرهم

الشريف يكرم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لبلوغه سن التقاعد

تموين الإسكندرية: توريد أكثر من 6000 طن من القمح المحلي حتى الآن

إصابة 22 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس غربي الإسكندرية

مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية من معرض جراجوس: الموروث المصري ثري ومتنوع

ميناء الإسكندرية: تداول 153 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

صناعات يدوية فاخرة.. معرض جراجوس فخر الصناعة المصرية في الصعيد.. شاهد

ترشيحاتنا

أزمة بين تركيا وإيران بسبب السدود.. وطهران: أمر غير مقبول إطلاقا

بعد وفاة مارينا صلاح.. جمال شعبان يوضع الإسعافات الأولية لحساسية صبغات العين

كواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

المحرصاوي: تخصيص مكان داخل الحرم الجامعي باسم "ميدان الشهداء"

وزير الخارجية الروسي: الموقف العربي إزاء الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي

الظهور الأول لـ سامي.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ