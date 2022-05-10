وليد عرفات يحفز لاعبي سموحة بمضاعفة مكافآت الفوز قبل ديربي الإسكندرية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مرانه اليوم قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقررة غداً علي ملعب إستاد الاسكندرية ، ضمن الجولة ١٨ لمسابقة الدورى .

وحرص وليد عرفات ، رئيس النادى ، علي حضور تدريب الفريق اليوم لتحفيز اللاعبين معلنا عن مضاعفة مكافات الفوز في ديربي الإسكندرية أمام الاتحاد والتأكيد علي ثقته في قدرات اللاعبين علي عودة الانتصارات مجددا والعودة للمركز الرابع وتعويض الخسارة الاخيرة امام بيراميدز.

وأكد ان إدارة نادى سموحة حريصة بشكل كبير علي تواجد الفريق في المربع الذهبي للدورى هذا الموسم وحجز بطاقة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

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واكد رئيس نادى سموحة خلال الجلسة التي عقدها مع عبد الحميد بسيوني ، المدير الفني ، التزام مجلس الادارة بصرف جميع المستحقات المالية والمكافآت كما هو المتبع من قبل ، لرغبته في مواصلة التواجد دائما ضمن فرق مقدمة جدول الترتيب .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد ٢٧ نقطة في جدول ترتيب الدورى ، بينما يحتل زعيم الثغر المركز الثاني عشر برصيد ١٩ نقطة .

واعلن عبد الحميد بسيوني قائمة اللقاء التي تضم ٢٠ لاعبا وجاءت كالتالي:

الهاني سليمان ، عمر صلاح ، شريف رضا ، رجب نبيل ، احمد حكم ، خالد عبد الفتاح ، حمدي علاء ، محمد كناريه ، صديق اوجولا ، حسين فيصل ، مروان حمدي ، عبد الكريم الوادي ، الكساندر امير عادل ، اليا سيلا ، مصطفي الخواجه ، احمد حمص ، محمد عبد العاطي ، احمد بيكهام ، محمد شكري ، احمد جمال " .