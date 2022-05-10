المحرصاوي: تخصيص مكان داخل الحرم الجامعي باسم "ميدان الشهداء"

نظمت جامعة الأزهر المنتدى الحوارى الأول " لا للإرهاب وتصحيح مفاهيم الدين – لا للمخدرات") برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبرئاسة وحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد آل سعود.



الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في بداية كلمته قدم رئيس جامعة الأزهر خالص العزاء في شهداء الوطن من رجالات الشرطة والقوات المسلحة والشرطة المصرية مؤكدا انهم أحياء عند ربهم يرزقون مصداقا لقول الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُون.



و استنكر رئيس جامعة الأزهر هذه الأعمال الإرهابية الغاشمة مؤكدا على أنها لن تنال من عزيمة المصريين بل انها تزيدنا مناعة وقوة واتحاد في وجه الإرهاب ودعما للقوات المسلحة والشرطة المصرية في حربها على قوي الشر.



وأعلن رئيس الجامعة تخصيص ميدان داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر بمدينة نصر وسوف يطلق عليه ميدان الشهداء مشيرا إلى أنه سوف يتم وضع أسماء الشهداء في جدارية داخل هذا الميدان تخليدا لذكراهم، إضافة إلى ذلك سوف يتم تخصيص حديقة للشهداء ويتم فيها زرع الأشجار المثمرة التي تحمل أسماء هؤلاء الشهداء، دعوة للأمل والمستقبل المشرق وتأكيدا على صدق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها دعوة للتفائل والأمل في مستقبل افضل وتحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،إضافة إلى ذلك سوف يتم تنظيم المسابقات الطلابية بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، أكد تقديم جامعة الأزهر لكل سبل الدعم الممكنة والمبادرات الرئاسية التي نادي بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن جميع كليات الطب بجامعة الأزهر مسخرة لخدمة الوطن والمواطن بكل محافظات الجمهورية في ظل توجه الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أنه على هامش المنتدي تم افتتاح معرض للملابس خدمة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، إضافة إلى زرع بعض الأشجار في حديقة الشهداء.

من جانبه قال الدكتور مصطفي الشربيني سفير نطاق المناخ الاوروبي، ورئيس مبادره المليون شاب متطوع للتكييف المناخى ونائب رئيس الاتحاد النوعي للمناخ، إن فعاليات المنتدى تتضمنت زراعة أشجار تحت إسم «يوم الشهيد»، وذلك تخليدا لذكرى شهداء سيناء، جراء العمليه الارهابيه الاخيرة .

وألقى الشربينى كلمة خلال فعاليات المنتدى اكد فيها على أن قمة المناخ في جلاسجو تمت بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفنلندا والبنوك الأوروبية وبعض البنوك الأفريقية والدولية على اتفاقية بعدم تمويل أي مشروع جديد يستخدم الوقود الإحفوري مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والخدمات الفترة المقبلة، لذلك فالجيل الحالي والأجيال القادمة سيتحمل عبء التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الأرض والكون، وهي قضية وجودية سيدفع الناس مقابلها ضريبة، مثل ارتفاع في الأسعار ليس لها علاقة بالأوضاع المحلية، ولكن بسبب الوضع العالمي.

و اشار إلى أن، هذا الارتفاع سيكون مفروضا على العالم أجمع، وشهدنا التقرير الصادم للهيئة المعنية بالتغيرات المناخية في أغسطس الماضي، الذي سرد بعض الحقائق التي كانت غائبة عن الجميع، وتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة خلال عقد أو عقدين، وحذر من أن التأخر في اتخاذ خطوات سريعة سيشهد العالم تغيرات مناخية قد تمتد لقرون.



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