شعبة السيارات: كورونا تسبب في تقليص الإنتاج وزيادة الأسعار

قال اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حكاية ارتفاع أسعار السيارات بدأت من عام 2019، موضحًا أن العوامل الخارجية السبب فى الارتفاع، وهي :

أزمة فيروس كورونا، وإغلاق المصانع فى الخارج،

أزمة الشرائح الإلكترونية

الأزمة الاقتصادية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الجميع، و القطاع الخاص يمثل 70%، ومصر بشهادة العالم خرجت من هذه الأزمة بأقل الخسائر.



ولفت إلى أن جائحة كورونا تسببت في تقليص حجم إنتاج السيارات عالميًا مما أدى إلى زيادة الأسعار، وأن العوامل الخارجية تسبب فى قلة الإنتاج وزيادة الأسعار بالعالم، وزيادة ثمن الشحن، و أزمة الشرائح الإلكترونية.

وأشار إلى أن كل يوم فى الداخل يخرج قرار جديد من قطاع السيارات، وذلك يعقد الموضوع الخاص بالسيارات، وهناك قرارات كثيرة صعبة تخرج من بعض الوزراء.

