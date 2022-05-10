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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار يخص القطاع الخاص.. البيت الأبيض يعلق على نية إيلون ماسك إعادة حساب ترامب

جين بساكي
جين بساكي

علق البيت الأبيض على نية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار يخص شركة من القطاع الخاص، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تدعم حرية التعبير وتريد التأكد من حمايتها، مع ضمان ألا تصبح المنصات مستخدمة لبث معلومات مضللة.

إيلون ماسك يقرر عودة ترامب إلى تويتر بعد الاستحواذ على المنصة

حال نجاح صفقة شراء تويتر..إيلون ماسك يتعهد برفع الحظر عن حساب ترامب

 

وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تعهد اليوم الثلاثاء، برفع الحظر عن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال إيلون ماسك إنه سيلغي الحظر الدائم الذي فرضه “تويتر” على ترامب، إذا تمت صفقة شراء "تويتر"، البالغة 44 مليار دولار.

وأضاف ماسك لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن قرار حظر ترامب "كان خاطئًا من الناحية الأخلاقية وغبيًا تمامًا.. نظرًا لأنه أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت لدونالد ترامب".  

يأتي ذلك على الرغم من أن ترامب قال علنًا إنه لن يعود إلى موقع "تويتر"، وسيستخدم بدلاً من ذلك منصته الخاصة "Truth Social".

وكان موقع "تويتر" حظر حساب ترامب الشخصي على موقع "تويتر"، بعد أيام من أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير بسبب "خطر التحريض على العنف" من جانبه.

البيت الأبيض إيلون ماسك دونالد ترامب جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض

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