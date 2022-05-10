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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج مسلسل الاختيار يشارك متابعيه بصورة مع الرئيس السيسي

نجوم الفن مع الرئيس
نجوم الفن مع الرئيس السيسى

شارك مخرج مسلسل الاختيار بيتر ميمي ، متابعيه صورة مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بصحبة عدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا بأعمال فنية خلال شهر رمضان الكريم و مع ابطال مسلسل الاختيار ٣ .

 

ونشر المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” معلقا : مع السيد الرئيس .

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على الجانب الاخر ، أكد الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3، أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».

 

وأضاف "الكمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “lite show”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إنه رد على طلب المخرج بيتر ميمي، قائلا «إنت متأكد إنك عايزني انا اللى اعمل كده».

 

وتابع مؤلف موسيقي مسلسل "الاختيار 3"، "قالي متقلقش إحنا معانا وقت نجرب، ونعمل كل حاجة، وبدأنا نتكلم إننا عايزين الموسيقى مصرية جدًا، وأن تكون بها طابع عسكري دون أن تفقد الطابع الإنساني والشاعري"، لافتًا إلى أن المطلوب موسيقى تعطي إحساسا بالحسم والجدية.

 

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار 3» بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، محمد رياض، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، إيمان العاصي، هيدي كرم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار عبد الفتاح السيسي شهر رمضان الكريم ياسر جلال ابطال مسلسل الاختيار المخرج بيتر ميمي

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