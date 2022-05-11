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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: كييف لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

قالت شركة النفط الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن كييف لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، مؤكدة أن إخلاء المسؤولية يتعلق بثلث إجمالي حجم عمليات النقل إلى أوروبا، حسب ما نقلته قناة "العربية".

وكانت أوكرانيا، أعلنت الثلاثاء، وقف نقل الغاز الطبيعي إلى ودل أوروبا عبر محطة "سوخرانيفكا".

وقالت شركة "GTS Operator of Ukraine” في بيان: "أبلغنا أنه اعتبارًا من الساعة 7:00 من صباح اليوم، لن تقوم أوكرانيا باستقبال الغاز  عند النقطة المادية لتقاطع محطة سوخرانيفكا".

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وأضاف البيان: “اتخذ الشركة هذا الإجراء بسبب ظروف قاهرة تجعل من المستحيل نقل المزيد من الغاز عبر محطة سوخرانوفكا ومحطة نوفوبسكوف، الخاضعة للسيطرة الروسية”.

وكانت شركة الطاقة الروسية "جازبروم"، قالت اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أخطرتها بأنها ستوقف عبور الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانيفكا اعتبارًا من صباح غدا الأربعاء.

وأضافت شركة جازبروم، أنه ليس من الممكن تقنيًا تحويل نقل الغاز إلى أوكرانيا إلى نقطة دخول جديدة، إذ اقترحت كييف نقل كل إمدادات الغاز إلى سودجا، مؤكدة أن تفي بجميع التزاماتها تجاه مشتري الغاز بأوروبا.

شركة النفط الأوكرانية كييف نقل الغاز روسيا أوكرانيا

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