اتعلمت منه.. محمود حجازي يتحدث عن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد



تحدث الفنان محمود حجازي، عن دوره في مسلسل يوتيرن، قائلا:" لما اتعرض عليا شخصية ياسر كلمت المؤلف وقولتله ليه كل الشر دا..الناس هتكرهني بسبب الدور دا".

وفيما يخص مشاركته مع الفنان توفيق عبد الحميد، أوضح أنه استمتع كثيرا بالعمل معه، متابعا:" توفيق عبد الحميد بيركز في كل التفاصيل واتعلمت منه حاجات كتيرة".

وتابع "محمود حجازي" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،:" كافة المشاهد التي جمعتني بـ الفنان توفيق عبد الحميد تم تصويرها بدون إعادة"، موضحا:"مكنش في إي إعادة لأي مشهد".



واسترسل :"الشخصية كانت مميزة وتحتوي على الكثير من التفاصيل"، متابعا:" فكرة أني أشارك الفنان توفيق عبد الحميد أمر أسعدني للغاية".