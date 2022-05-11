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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد المعاهد ليلاً ويحيل مسئولي الحراسة للتحقيق | صور

جولة تفقدية على المعاهد
جولة تفقدية على المعاهد

تفقد الدكتور سمير أبو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، مساء الثلاثاء الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م عدداً من المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية الأزهرية للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الحراسات الليلة وأفراد الشرطة بمركز الأسئلة.


وتضمنت الزيارة معاهد: معهد فتيات بني مجدول، معهد كرداسة ع.ث ، معهد بني مجدول الابتدائي، معهد طه فتح الباب الابتدائي ، معهد فتيات سبيكه الاعدادي ، معهد فتيات الهرم الثانوي


وأثنى على المعهدين الاول والثاني لحسن الانضباط والالتزام بالحراسة من العاملين المكلفين بها مع ملاحظة بعض السلبيات التى وجه إلى تلافيها على الفور وعدم توافر أفراد الشرطة بمركز الأسئلة وعلى الفور تم التواصل مع مدير إدارة كرداسة التعليمية الأزهرية لاتخاذ اللازم نحو توفير الحراسة اللازمة.


وقرر أبو الخير، تحويل مسئولى الحراسة الليلية للمعاهد من الثالث إلى السادس للشئون القانونية لعدم تواجدهم وإنذار مسئول أمن الادارة باتخاذ إجراءات مشددة في حال تكرار مثل هذا التقصير.

وأكد إلى عدم التهاون في أي تقصير أو اهمال كما نبه على الالتزام التام بالتعليمات الامنية لأعمال الامتحانات واتباع الجميع لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعه للخروج بالامتحانات في سلامة ويسر.

رافق رئيس المنطقة، أثناء الزيارة، أيمن عبود مدير التعليم الابتدائي؛ ومحمد عبدالعليم مدير مكتب رئيس الادارة المركزية ؛ وزياد عضو ادارة الكمبيوتر التعليمي.

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الجيزة الأزهرية الدكتور سمير أبو الخير كرداسة انتظام سير العمل الحراسات الليلة معهد فتيات بني مجدول معهد كرداسة إدارة كرداسة التعليمية

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