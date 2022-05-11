كنت خايفة من الدور.. نانسي صلاح تعلق على دورها بمسلسل نيوتيرن



تحدثت الفنانة نانسي صلاح عن تفاصيل دورها بمسلسل يوتيرن، قائلة: شخصيتي متوجداه بالفعل في المجتمع..في شخصيات بتبقى مش طبيعية وغير أصحاء نفسيا"، متابعة:"شخصيتي كانت كلها شر ومكنتش مصدقه الدور".

وأضافت "نانسي صلاح"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"كنت خايفة من الدور بس صممت أقدم الدور بالشكل الصحيح"، متابعة:" كنت خايفة اتأثر بشخصيتي في الحقيقة ولكني قررت اغامر وأقدم الرسالة بشكل كامل".

واسترسلت:" أنا اعتبرتها رسالة حتى لو الناس هتكرنى لكن أنا بوصل رسالة علشان الناس تاخد بالها من اللى حوليها "،متابعة: "مبسوطة بمشاركتي في المسلسل مع فريق عمل رائع ومتعاون".

وأشاد محمود حجازي بدورها في المسلسل، قائلا: شخصية شاطرة ورد فعلها حاضر دايما وسريع ومن الممثلين اللي يستفزوك".

