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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت خايفة من الدور.. نانسي صلاح تعلق على دورها بمسلسل نيوتيرن

صدى البلد


تحدثت الفنانة نانسي صلاح عن تفاصيل دورها بمسلسل يوتيرن، قائلة: شخصيتي متوجداه بالفعل في المجتمع..في شخصيات بتبقى مش طبيعية وغير أصحاء نفسيا"، متابعة:"شخصيتي كانت كلها شر ومكنتش مصدقه الدور".

 

وأضافت "نانسي صلاح"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"كنت خايفة من الدور بس صممت أقدم الدور بالشكل الصحيح"، متابعة:" كنت خايفة اتأثر بشخصيتي في الحقيقة ولكني قررت اغامر وأقدم الرسالة بشكل كامل".

 

واسترسلت:" أنا اعتبرتها رسالة حتى لو الناس هتكرنى لكن أنا بوصل رسالة علشان الناس تاخد بالها من اللى حوليها "،متابعة: "مبسوطة بمشاركتي في المسلسل مع فريق عمل رائع ومتعاون".

 

وأشاد محمود حجازي بدورها في المسلسل، قائلا: شخصية شاطرة ورد فعلها حاضر دايما وسريع ومن الممثلين اللي يستفزوك".
 

نانسي صلاح مسلسل يوتيرن الفنانة نانسي صلاح محمود حجازي

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