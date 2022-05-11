دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريقي مطعم وحوش مواشي بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريقين نشب أحدهما فى مطعم بمدينة نجع حمادى، والآخر فى حوش مواشى بطريق الأربعين دون أن يسفرا عن أى إصابات بين الأهالى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد اندلاع حريق فى مطعم بجوار عمارات الأوقاف، دون أن يسفر عن وقوع أى إصابات.

كما تلقى إخطاراً آخر يفيد بوجود حريق فى حوش مواشى بطريق الأربعين، و لا يوجد أى إصابات بين الأهالى.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريقين.

تحررت المحاضر اللازمة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..



