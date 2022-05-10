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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تصرف مكافأة لممرضة عقرها كلب أثناء عملها بحملة شلل الأطفال

فريق الصحة
فريق الصحة

قرر الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، سرعة نقل ممرضة عقرها كلب إلى المستشفى لتلقى المصل الخاص بعقر الكلب وتلقي الرعاية الطبية اللازمة و إعطاءها الإسعافات الأولية، مع صرف مكافأة مالية لها نظير إخلاصها وتفانيها فى العمل.

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلى أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بقنا مازالت تقدم النفيس والغالى فى سبيل تقديم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة.

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وزار فريق من الإشراف والمتابعة، الممرضة فى منزلها للإطمئنان على سلامتها وتعافيها ، ضم الوفد الدكتور ناصر حلمى، مشرف حملة شلل الأطفال بالوزارة، والدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور عماد درغام، مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، والدكتور محمد هارون، مدير الطب الوقائي بأبوتشت، و أحمد نجيب.

وقدم الدكتور عماد درغام، مدير الإدارة الصحية الشكر والتقدير للممرضة، مؤكداً على الدور الإنساني الذي يبذله كل أبناء الفريق الطبى من أجل رعاية صحة وسلامة كل أبناء المحافظة.
كانت الممرضة نجاح عشرى، بوحدة الكرنك الصحية التابعة لإدارة أبوتشت، عقرها كلب أثناء عملها ضمن الفرق الطبية المتحركة بحملة شلل الأطفال مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

 

فريق الصحة
فريق الصحة
فريق الصحة
فريق الصحة 

 

قنا كلب أبوتشت حملة شلل الأطفال مكافأة مالية المستشفى وزارة الصحة

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