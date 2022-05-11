مُناضلة صلبة.. السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي شهيدة الصحافة شيرين أبو عاقلة

نعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، شهيدة الصحافة، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء بعد أن استهدفتها رصاص الاحتلال الغاشم خلال عدوانه على مخيم جنين في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهدافٍ مباشر رغم ارتدائها درع الصحافة ووضوح هويتها ووظيفتها الميدانية .

وأثنى السفير دياب اللوح على الشهيدة أبو عاقلة والتي بقيت مدافعة عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى الرمق الأخير؛ حيث كانت صحفية حرة الكلمة ومناضلة صلبة قدمت الكثير لفلسطين وشعبها، وكانت مثالا للعطاء والتضحية في سبيل نقل الصورة والكلمة والحقيقة ، مؤكدا أن جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة تعكس سياسة الاحتلال بتعمّد استهداف الصحفيين لطمس الحقيقة والاستمرار في ارتكاب جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وضد الصحفيين بشكل خاص، في محاولة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا.

وتتقدم سفارة دولة فلسطين بمصر ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة وذوي الفقيدة وكذلك لعموم الشعب الفلسطيني، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهلها ومريديها وذويها الصبر والسلوان.