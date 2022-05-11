عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُناضلة صلبة.. السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي شهيدة الصحافة شيرين أبو عاقلة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعي شهيدة الصحافة شيرين أبو عاقلة

نعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، شهيدة الصحافة، الإعلامية الفلسطينية  شيرين أبوعاقلة، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء بعد أن استهدفتها رصاص الاحتلال الغاشم خلال عدوانه على مخيم جنين في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهدافٍ مباشر رغم ارتدائها درع الصحافة ووضوح هويتها ووظيفتها الميدانية .

وأثنى السفير دياب اللوح على الشهيدة  أبو عاقلة  والتي بقيت  مدافعة عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى الرمق الأخير؛ حيث كانت صحفية حرة الكلمة ومناضلة صلبة قدمت الكثير لفلسطين وشعبها، وكانت مثالا للعطاء والتضحية في سبيل نقل الصورة والكلمة والحقيقة ، مؤكدا أن جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة تعكس سياسة الاحتلال بتعمّد استهداف الصحفيين لطمس الحقيقة  والاستمرار في ارتكاب جرائم  الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وضد الصحفيين بشكل خاص، في محاولة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا.

وتتقدم سفارة دولة فلسطين بمصر ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة وذوي الفقيدة وكذلك لعموم الشعب الفلسطيني، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهلها ومريديها وذويها الصبر والسلوان.

فلسطين تباشر التحقيق في إعدام أبو عاقلة تمهيدا لإحالة الملف للجنائية الدولية

سفارة فلسطين بالقاهرة: انتهاء إجراءات عودة 3528 من معتمري قطاع غزة

السفير الفلسطيني القاهرة شهيدة الصحافة استشهاد شيرين ابو عاقلة جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

كهربوه في منطقة حساسة.. حكاية ميكانيكي كرداسة وعشيقته | القصة الكاملة

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بهدف تطوير العمالة.. القمة العالمية لصناعة الطيران تعلن عودة برنامج قادة الجيل القادم

الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي بالقانون وشروط الحصول عليه

حلمي طولان بعد الفوز على الزمالك: أتمنى تتويج الأبيض بلقب الدوري

ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا يرصد أبرز شكاوى طلاب أولى ثانوي اليوم|صور

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة جمع التبرعات بالمخالفة وفقا لقانون العمل الأهلى

مدبولي: مؤتمر صحفي عالمي لإعلان كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

فيديو

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

وزير النقل يتحدث عن كارت موحد للمواصلات وقطار العاصمة الإدارية.. فيديو جراف

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ