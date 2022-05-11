للترغيب في تيسير الزواج.. الأزهر العالمي للفتوى يستكمل فعاليات حملته التوعوية #أكثرهن_بركة

يستكمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملته التوعوية للترغيب في تيسير الزواج، ومواجهة غلاء المهور، تحت عنوان «أكثرهن بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا رسول الله ﷺ في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله ﷺ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً». [أخرجه النسائي]

تأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم.

ويخاطب المركز الشباب وأولياء الأمور من خلال لقاءاته الميدانية في الجامعات، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، وجهوده المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة ضمن فعاليات برنامجه التوعية الأسرية والمجتمعية.

ويمكنكم متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكنكم التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في أوقات العمل الرسمية.