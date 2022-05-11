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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

#اوقفوا-فساد-الكاف.. كيف استطاع جمهور الأهلي تحويل أزمة نهائي أبطال إفريقيا لتريند عالمي؟

موتسيبي رئيس الكاف
موتسيبي رئيس الكاف

#اوقفوا-فساد-الكاف .. هاشتاج تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر خلال الآونة الأخيرة بإعادة تغريد تجاوزت المليون، بسبب شبهات الفساد في قرارات الكاف بشأن تنظيم مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.

من هنا بدأت الأزمة 

الأزمة بدأت مع وصول أندية الأهلي والوداد وبترو أتليتكو ووفاق سطيف لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا دون تحديد ملعب نهائي البطولة.

وكانت عدة دول مرشحة لتنظيم الحدث قبل أن تتقلص الترشيحات بين السنال، والمغرب التي استضافت النسخة الماضية على ستاد محمد الخامس.

وكان من البديهي استبعاد المغرب بسبب وصول فريق الوداد للنهائي بحسب المتوقع، وكذلك اتخاذ قرار عقلاني من جانب الاتحاد الإفريقي باسناد تنظيم المباراة النهائية للسنغال، لكن موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي كان له رأي آخر.

انسحاب غير مبرر وتصويت مشبوه 

وفي مفاجأة للجميع أعلن الاتحاد الإفريقي اسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب وإقامتها على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضاربًا بتحذيرات اتحاد الكرة ومطالبات النادي الأهلي بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

كواليس الاختيار أشارت إلى أن التصويت جاء في صالح المغرب بعد اسناد موتسيبي الملف وإدارته لوفزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو المجلس التنفيذي للكاف.

وفي بيانات غير واقعية أيضًا أشار الاتحاد الإفريقي غلى انسحاب السنغال بالرغم من التصويت، في موقف مشبوه يزيد الأمور تعقيدًا ويفتح أبوابًا عدة لاتهام الكاف بالتواطؤ ضد النادي الأهلي المرشح للوصول للنهائي مع الوداد المغربي.

الأهلي يُصعّد للمحكمة الدولية 

وعلى وقع قرارات الكاف غير الرشيدة، قرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري  أبطال أقريقيا ردًا على رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته.

وسيقوم الأهلي "الذي سبق وأن طالب "كاف" بإقامة المباراة في ملعب محايد" بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.

خاصًة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.

والنادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة. جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب  عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى.. كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه. 

"فساد الكاف" تريند عالمي

وفي أثناء تلك الأزمة لم ترحم جماهير الكرة في إفريقيا، مسؤولي الاتحاد الإفريقي حيث انتشر #اوقفوا-فساد-الكاف الذي تداوله ملايين المستخدمين عبر تويتر.

وشارك في الهاشتاج شخصيات رياضية معروفة وأبرزهم المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي حيث قال في تغريدة على حسابه في تويتر: "كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف".  

بدأت تتحول قضية ملعب النهائي لأزمة عالمية تفضح فساد الاتحاد الإفريقي الذي يُدار وفقًا لأهواء الثلاثي المستغرق في الفساد - بحسب مغردين - وهم موتسيبي وفوزي لقجع وأوجيست سينجور. 

الأهلي والوداد وفاق سطيف دوري ابطال افريقيا ستاد محمد الخامس الاتحاد الافريقي

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