الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة تلفيق صور منافية للآداب إلى شخص آخر

حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، عقوبات لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.

ووصلت العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.

ونصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».

ووفقا للقانون، المعالجة الإلكترونية هي أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا، كتابة، أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.