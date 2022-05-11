التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المحلة والمصري

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي المصري وغزل المحلة ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوط الاول .

وفى الدقيقة 14 بدأ فريق غزل المحلة بالضغط علي لاعبي المصري وتراجع لاعبي بورسعيد دفاعيا.



أجرى معين الشبعانى أول تغييراته بخروج أحمد حمودي ودخول حسين رجب بدلا منه فى الدقيقة 31.

وجاءت كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء لكنها ردت من العارضة فى الدقيقة 38 .

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 46 بعد تدخل باولون فوافي وياسر حمد فى كرة مشتركة.

يحتل المصري المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة ، بينما جاء غزل المحلة فى المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف.