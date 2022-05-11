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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير كافة الدعم للأنشطة الرياضية على الشؤاطئ

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعم الانشطة الرياضية والتشجيع على إقامة وممارسة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة علي شواطئ الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، شهد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف افتتاح ، المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر امام نظيره منتخب الامارات للكرة الشاطئية في شاطئ إسحاق حلمي.

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وذلك في إطار الاستعدادات التي يخوضها المنتخب الوطني، ضمن استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية موزمبيق 2022 التي تؤهل بدورها إلى بطولة كأس العالم واستعدادات المنتخب الإماراتي لبطولة الأمم الآسيوية والبطولة العربية.

وكلف محافظ الاسكندرية اللواء جمال رشاد بتجهيز الشاطئ بشكل كامل لاستقبال المبارتين الوديتين  إضافة إلى تجهيز بعض الأماكن من أجل استقبال الجمهور.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن شاطئ إسحاق حلمي تم تجهيزه لاستقبال الرياضات المختلفة، نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ، التي تسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواده، كما تم الحرص على التأكد من انتشار صناديق المخلفات على رمال الشاطئ حفاظا على نظافته في محاولة  لدعم الأنشطة الرياضية، حيث تحاول المحافظة إظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وقال رشاد ان المباريات الودية في محافظة الإسكندرية تجري على مدار يومين مع المنتخب الوطنى المصرى والمنتخب الاماراتى للكرة الشاطئية.

جاء ذلك بحضور الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس منطقة الاسكندرية لكرة القدم واللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف والكابتن على حمد عضو مجلس ادارة الاتحاد الاماراتى لكرة القدم وعضو الاتحاد الاسيوى للحكام  والاستاذ حسن إسماعيل المدير التنفيذى للمنطقة واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول.

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