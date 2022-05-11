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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يثمن إشراك جميع مكونات المجتمع في الحوار الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحب القومي لحقوق الإنسان بدعوة الرئيس للحوار الوطني، وإشراك جميع مكونات المجتمع المصري في عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم علي احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز أو إقصاء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم "الأربعاء" ١١ مايو ٢٠٢٢ برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس.

ناقش المجلس متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطط عمل لجان المجلس، وفي ضوء الشكاوى التي ترد إليه.

كما ناقش مقترح لجنة الحقوق المدنية والسياسية بتنظيم ورشة عمل في الأسبوع الأول من شهر يونيو حول قضايا حقوق الإنسان في سياق الحوار الوطني.

وقرر المجلس ترشيح ممثليه للمشاركة في لجنة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالمجلس القومي للصحة النفسية.

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كما ناقش المجلس الترتيب للقيام بزيارة ميدانية لـ محافظة كفر الشيخ خلال هذا الشهر وذلك تنفيذاً لخطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تهدف لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

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كما استعرض المجلس تقريراً بشأن أشرافه على انتخابات حزب مصر الديمقراطي والتي تمت يوم 6 مايو 2022.

وناقش المجلس إعداد التقرير السنوي والمؤتمر السنوي لعام ٢٠٢٢.

القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان التحالف الوطني المجلس القومي للصحة النفسية محافظة كفر الشيخ

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