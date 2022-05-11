هلا رشدي تحتفل بنجاح مسلسل مكتوب عليا

احتفلت الفنانة هلا رشدي، بنجاح مسلسلها “مكتوب عليا” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٢.

نشرت هلا رشدي، صورة لها مع “تورتة” من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وعلقت قائلة :"ومِن الحـب ما قُلت فيه الحمد لله على نعمة وجود الطيبين الصادقين المخلصين رغم قلة اللقاء إلا إن الغلاوه هيَّه هيَّه والمشاعر مش مدَّاريَّه .. شكراً من كل قلبي يا حبايبي على اليوم المليء بالحـب ..

بحبكم ".

يذكر أن أعربت المطربة هلا رشدي عن استيائها من المشاهد التي تتضمن ايحاءات جنسية في السينما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هلا رشدي

وكتبت: "يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية و التلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوه، ونبطل نسخسخ عليها في السينمات وصوتنا يجيب آخر القاعة، فـ نشجَّع صُناع العمل يزودوا الجرعات.. ونتيجة التساهل ده "الحياء" بيختفي وواحدة واحده سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة".