لقطات مسربة لسيارة فيراري SF90 الخارقة الجديدة.. صور

تعتبر سيارة Purosangue SUV القادمة هي أكثر سيارة منتظرة في أذهان عشاق Ferrari بعد سيل من لقطات التجسس والصور التشويقية خلال الأشهر الماضية، لكن هذا ليس الحصان الوحيد الجديد الذي تعمل عليه الشركة، حيث تم التقاط صور لسيارة SF90 على شريط فيديو قبل بضعة أيام فقط، والآن لدينا لقطات تجسس مفصلة لسيارة اختبار أخرى ترتدي تمويهًا خارجياً يغطي جسمها.

قطات مسربة لسيارة فيراري SF90 الخارقة الجديدة

تعمل فيراري حالياً على محرك SF90 Stradale المعزز بالهواء، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم VS، حيث يرمز إلى Versione Speciale، وقد تم استخدام VSلوصف الإصدارات التجريبية في طرازات جديدة مثل 812 Competizione وعلى هذا النحو يمكن أن يكون هذا هو SF90 Competizione، أو ربما SF90 Speciale، ومهما كان الاسم في النهاية فلا شك أنه سيكون سريعًا جدًاً.

قطات مسربة لسيارة فيراري SF90 الخارقة الجديدة

حتى الآن نحن على دراية فقط بالتغيرات الديناميكية الهوائية، يقوم التمويه بعمل جيد في إخفاء التفاصيل الخارجية، لكن غطاء المحرك الجديد يتميز بقناة Sمشابهة لـ 488 بيستا، ومن الصعب رؤية المراجعات الطفيفة للفتحات الموجودة على اللفافة السفلية، لكن الفتحات الجديدة أسفل المصابيح الأمامية واضحة، وإلقاء نظرة فاحصة على جوانب العبائة الخارجية يشير إلى أن الزعانف الرأسية الصغيرة أمام العجلات إما منكمشة أو مفقودة.

غطت فيراري الواجهة الأمامية بالكامل، وتقول مصادر التجسس لدينا أن جناحًا خلفيًا أكبر قد يظهر في مرحلة ما.

قطات مسربة لسيارة فيراري SF90 الخارقة الجديدة

ستتميز السيارة الجديدة بتغييرات ديناميكية هوائية تدور حول القوة الضاغطة، حيث يمر الهواء المتجه لأعلى من المصد عبر غطاء المحرك، مما يولد قوة سفلية مع إحداث تأثير شفط مع إضافة الجناح الخلفي، ومع وجود 986 حصانًا مجتمعة توفر بالفعل قوة دفع جبارة.

تقول مصادر مقربة من فيراري ان SF90 الذي تمت ترقيته لن يتم إطلاقه حتى أواخر عام 2023.