قتلوا الزوج.. الإعدام لـ عامل وشقيقه والسجن ١٥سنة لزوجة القتيل بـ قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، عامل و شقيقه بالإعدام شنقاً ، و السجن المشدد ١٥ عاماً لـ ربة منزل بنجع حمادى، لقتلهم زوج الأخيرة بعد اكتشافه خيانتها مع المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و مصطفى الجاحر ، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافى و أحمد أبو سحلي و أسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية ليوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، بلاغاً بمصرع أحمد أبوزيد ٣٢ عاماً عامل، مقيم بمنطقة عمارات نجع حمادى، عقب قيام مجهولين بإطلاق النار عليه داخل منزله و فرارهم هاربين.

و تبين من تحريات المباحث وقتها، أن الجريمة ارتكبها محمد داوود، عامل و شقيقه هيثم، عامل، و دينا.ص، ربة منزل، زوجة المجنى عليه، حيث ارتبطت المتهمة بعلاقة عاطفية مع المتهم الأول و عندما شعر المتهم الأول و عشيقته بقيام المجنى عليه بمراقبة تحركاتهما و الشك فى سلوكهما اتفقا على قتله و أعدا سلاحاً نارياً للتخلص منه.

وفى يوم ارتكاب الجريمة، انتظرت الزوجة حتى استغرق زوجها فى النوم، ثم فتحت باب شقتها و دخل المتهم الأول و الثانى حجرة النوم، و أطلق المتهم الأول النار على المجنى عليه من طبنجة عير مرخصة، بينما كان المتهم الثانى يسانده.

و أحيل المتهمين لمحكمة جنايات نجع حمادى، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول و الثانى بالإعدام شنقا و معاقبة المتهمة الثالثة بالسجن ١٥ عاماً.