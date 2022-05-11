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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلوا الزوج.. الإعدام لـ عامل وشقيقه والسجن ١٥سنة لزوجة القتيل بـ قنا

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، عامل و شقيقه بالإعدام شنقاً ، و السجن المشدد ١٥ عاماً لـ ربة منزل بنجع حمادى، لقتلهم زوج الأخيرة بعد اكتشافه خيانتها مع المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و مصطفى الجاحر ، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافى و أحمد أبو سحلي و أسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية ليوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، بلاغاً بمصرع أحمد أبوزيد ٣٢ عاماً عامل، مقيم بمنطقة عمارات نجع حمادى، عقب قيام مجهولين بإطلاق النار عليه داخل منزله و فرارهم هاربين. 

 

و تبين من تحريات المباحث وقتها، أن الجريمة ارتكبها  محمد داوود، عامل و شقيقه هيثم، عامل، و دينا.ص، ربة منزل، زوجة المجنى عليه، حيث ارتبطت المتهمة بعلاقة عاطفية مع المتهم الأول و عندما شعر المتهم الأول و عشيقته بقيام المجنى عليه بمراقبة تحركاتهما و الشك فى سلوكهما اتفقا على قتله و أعدا سلاحاً نارياً للتخلص منه.

 

وفى يوم ارتكاب الجريمة، انتظرت الزوجة حتى استغرق زوجها فى النوم، ثم فتحت باب شقتها و دخل المتهم الأول و الثانى حجرة النوم، و أطلق المتهم الأول النار على المجنى عليه من طبنجة عير مرخصة، بينما كان المتهم الثانى يسانده.

 

و أحيل المتهمين لمحكمة جنايات نجع حمادى، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول و الثانى بالإعدام شنقا و معاقبة المتهمة الثالثة بالسجن ١٥ عاماً.

 

 

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