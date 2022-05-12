اعرف بلدك.. رحلات داخلية لمعالم الوادي الجديد السياحية.. شاهد

تضم محافظة الوادى الجديد، العديد من المزارات السياحية والبيئية والتى يقصدها الشباب وخاصة رحلات "اعرف بلدك" والتي لا تتكلف نفقات كبيرة، ومن أهم تلك المزارات قرية القصر الإسلامية ومدينة بلاط القديمة والصحراء البيضاء والمواقع الأثرية والمعابد النادرة بالإضافة لسياحة الاستشفاء والعلاج بمياه الآبار الساخنة والرمال الكبريتية.

ويوجد بالمحافظة العديد من المناطق السياحية الخلابة ومنها القصر الاسلامية والدخول إليها مجانى وتمثل النموذج الوحيد الباقى للمدن الإسلامية والعمارة المدنية فى العصر العثمانى، وتبعد حوالى ٣٠ كيلو عن مدينة موط وتتميز المدينة باحتفاظها بعددٍ كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية، التى تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه القرية الهامة وهى أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام ٥٠ هجرية.

الصحراء البيضاء بالفرافرة

تقع فى على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من واحة الفرافرة على مسافة حوالى 500 كيلومتر من القاهرة وتم إعلانها محمية طبيعية فى عام 2002 وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذى يغطى معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلومترات مربعة، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية، تحتوى الصحراء على العديد من التشكيلات التى تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية فى المنطقة، وتعد واحة الفرافرة والصحراء البيضاء المكان النموذجى للزيارة لهواة السفارى ومحبى السياحة البيئية وطلاب المدارس فى وتعد موقعا نموذجيا لرحلات التخييم.

حدائق الحيوان بالداخلة والخارجة

وهى حدائق تم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الشباب بدأت فى الداخلة ثم استكملت بالخارجة والتى تضم مساحات كبيرة من المتنزهات والمسطحات الخضراء بجانب عدد من الحيوانات والطيور والزواحف التى يستمتع الأطفال وتقع بالقرب من قرية الجديدة فى موقع بيئى متميز، وتم إنشاء النسخة الثانية منها فى العام الماضى بالخارجة بالقرب من مطار الخارجة الجوى بدعم وتيسيرات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

مدينة بلاط الإسلامية

تعتبر مدينة بلاط الإسلامية، من أقدم المدن ذات الطوابع الإسلامية النادرة، التى ترجع إلى العصر العثمانى، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية، وتقع هذه المدينة على بعد 35 كيلو من مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ويعتبر أقدم تاريخ تعود إليه المدينة 1163هـ، ويرجع تاريخ المدينة إلى العصر العثمانى وذلك لعدة أسباب فمثلا عمارة المدينة والطرز المعمارية التى شيدت عليها المدينة ترجع إلى العصر العثمانى، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى.

بئر الجبل

ويعتبر من أشهر الآبار الكبريتية والمعدنية وتستخدم مياهه الساخنة للاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم وهو يعتبر من أهم عيون العالم الكبريتية ولها خواص تشفى المفاصل والجهاز التنفسى وأشهرها بئر الجبل التى تصل درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية ويخضع البئر لإشراف كامل من الجهات المختصة لتنفيذ البرامج العلاجية بأرخص التكاليف، حيث يقصده المرضى وخاصة الأجانب وكذلك المصريون.

بئر ناصر السياحى

والدخول إليه مجانا ووسائل المواصلات إليه متاحة عبر خطوط القرى بسيارات السرفيس العادية ويقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، وهو أحد الآبار الساخنة والذى يمثل أحد أهم المزارات البيئية بالخارجة.

معبد هيبِس بالخارجة

والدخول إليه بتذكرة زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات وهو من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية فى جمهورية مصر العربية وتحديدا فى محافظة الوادى الجديد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الخارجة.

وترجع أهمية هذا المعبد كونه يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية كما أنه يعتبر من أهم المعابد المصرية حيث أنه المعبد المصرى الوحيد المتبقى من العصر الصاوي الفارسى وشيد لعبادة الثالوث المقدس (آمون- موت -خونسو).

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