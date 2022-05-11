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رئيس التحرير
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حالة الطقس

كتل هوائية من البحر المتوسط .. الأرصاد : طقس ربيعي غدا ..فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ العظمى على القاهرة ستكون 30 درجة مئوية ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، قد تجعل الأجواء في فترة النهار ربيعية، وحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها شديدة الحرارة على جنوب سيناء.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أنه خلال فترات الليل، بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة الصغرى ومن المتوقع أن تكون بين 18 و19 درجة مئوية، والاجواء لطيفة عدا السواحل الشمالية حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ هذه الأجواء مستمرة حتى غد الخميس بنفس درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا لكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس وبدأت الرؤية تتحسن على أغلب الطرق تتحسن.

ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 3 درجات

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 3 درجات، أي 33 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات يوم السبت على أنحاء الجمهورية كافة، وستكون ملحوظة في محافظات شمال وجنوب الصعيد لأن العظمى فيها ستتجاوز 40 درجة مئوية، والأجواء ستكون شديدة الحرارة في الجمعة والسبت.

الأرصاد درجات الحرارة شبورة مائية احوال الطقس الدكتورة منار غانم

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