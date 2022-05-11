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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: أطالب الإعلام العربي بمقاطعة الكيان الصهيوني حدادا على شيرين أبوعاقلة

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الإعلام العربي، قائلًا "الجميع فى حالة حزن، ولذلك على الجميع مقاطعة أى صوت يتحدث باسم الكيان الصهيوني". 

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقاطعة حدادًا على روح الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وناشد الإعلامي جميع وسائل الإعلام العربي في العالم، بتنفيذ مطلبه؛ بعد استشهاد الصحفية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم تم مشاهدة جريمة تنضم لـ جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدًا الاحتلال الإسرائيلي قتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أحمد موسى أن الكيان الصهيونى استهدف الشهيدة برصاصة وتوفيت، و أن شيرين كانت من المراسلات التى لديها ثقافة كبيرة، وأكد موسى أنه كان يشاهد الراحل، وتميزها فى التغطية الصحفية.

وأشار إلى أن الشهيدة كانت تقول أنها تعلم أنها ستموت، وكشف موسى أن فيديو قتل الصحفية، تبين أن الاحتلال كان يريد أن يقتل ثلاث صحفيين كانوا مع شيرين.

وانفعل موسى على الهواء وقال :" جيش الاحتلال ينتهك جميع الحقوق، ومبادئ القانون الدولي، ويقتل فى الصحفيين، ولا يعترف بالتعبير عن الرأي، ويقتل فى الأشقاء فى فلسطين، والاحتلال اغتصب الأراضى ولا يعاقبه أحد، وكشف أن إسرائيل قتلت من قبل أعداد كبيرة ولم يتم معاقبتها".

وتابع :" الاحتلال الإسرائيلي، يحاول أن يقول أنهم لم يقتلوا الصحفية الشهيد" وأكد موسى أنه يقدم التعازي للجميع فى وفاة الصحفية الشهيد، وكشف أن الشهيدة كانت محبة لمصر، وقالت :" مفيش فى جمالك يا مصر".

وأشار إلى أن الراحلة دائمًا تتحدث عن مصر بحب، وتأثر على الهواء بعد عرض فيديو اغتيال شيرين، وقال موسى:" ما كنتش عايز اعرض ده بس هذا ما حدث".

أحمد موسى الإعلام العربي الكيان الصهيونى صدى البلد شيرين أبو عاقلة

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