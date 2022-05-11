زياد بهاء الدين: مش هيجرى حاجة لما الضرائب تزيد 1%.. فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن ضريبة الأرباح التجارية المقدرة بـ 22.5% ليست من الضرائب العالية مقارنة بمثيلاتها حول العالم.

وأكد وزير التعاون الدولي الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» عبر «سكايب»، أنه إذا احتاجت الدولة لموارد أكبر «دعنا نرفع الضرائب؛ مش هيجرى حاجة لما الضرائب تزيد 1 أو 2%».

وأشاد بهاء الدين بقرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلًا: «الدولة لا تستطيع القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت الحديث على انسحاب الدولة بشكل كامل أمر مبالغ فيه، يجب تحقيق توازن ليعمل القطاع العام إلى جانب الخاص»، لافتًا إلى أن الصين نجحت في تحقيق معادلة القطاعين العام والخاص.

وواصل: «نرغب في استمرار الدولة بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تخدم على المستثمرين»، متابعا «ليس المطلوب من الحكومة عرض الفرص المتاحة على المستثمرين، بل الأهم الحديث عن أسعار الطاقة والحوافز المتاحة».

وأردف: «هيئة الاستثمار تحتاج إلى إعادة تمكين مرة أخرى، كون تعديل القوانين أسفر عن عدم استقلاليتها»، مطالبا بتحرير هيئة الاستثمار من القيود.

وأكد أهمية مواجهة التهرب الضريبي بقوة، معلقًا: «يجب أن تكون التشريعات آخر ما نفكر فيه، الأهم تنفيذ القوانين بحيث لا تكون الضرائب أكثر مما منصوص عليه، فضلا عن أهمية تناول القانون للحوافز».