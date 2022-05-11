تبدأ غدا.. الوطنية للإعلام: تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور لمحاور الحوار الوطني

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، عن تشكيل مجموعة عمل جلسات الحوار الوطني بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب تم اختيارهم من الهيئة.

وأضافت أن عمل المجموعة يبدأ من الغد لوضع تصور لمحاور الحوار الوطني وأليات عمله.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن تلك المقترحات تسهم في إثراء النقاش حول العديد من ملفات العمل الإعلامي وتفعيل دوره في بناء الوعي الذي يعتبر قضية محورية في حياة المجتمعات، ودعم دور الإعلام التنموي والتنويري ومصرنا القوية تخطو خطواتها لتدشين الجمهورية الجديدة.



وأشادت الوطنية للإعلام - في بيان مساء اليوم الأربعاء - بتلك الخطوات الجادة التي تعبر وبحق عن دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية.