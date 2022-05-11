البوليس كان عايز يقبض علينا.. مايان السيد تثير الجدل في المكسيك |فيديوجراف

كشفت الفنانة مايان السيد وصديقتها أميرة أديب، عن تعرضهما لعدد من الأزمات والمشاكل داخل المكسيك، ونشرت أميرة أديب، مقطع فيديو لها بصحبة مايان السيد، عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، كشفت من خلاله عن ملاحقة الشرطة المكسيكية لهما، قائلة: «البوليس عايز يقبض علينا كل خمس دقايق، وقفنا مرتين».

ميان تكشف عن إصابتها

كشفت الفنانة مايان السيد، عن الإصابة التي تعرضت لها خلال أجازتها في المكسيك، واشتكت من تعرضها للدغة من إحدى الحشرات أو الزواحف في إحدى قدميها، وقالت: «حد يقولي ده ايه.. دي قرصة تعبان يعني ولا ايه، وتعبانة عندي برد بقالي يومين، مش عارفين هانصحى الصبح ولا لأ».

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