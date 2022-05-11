الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

مريضة

تصدَّرت الممثلة الشابة مايان السيد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، على إثر الصور التي تنشرها عبر السوشيال ميديا، خلال جولتها في المكسيك، وارتدائها عددًا من الفساتين والملابس التي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل.

أصل الحكاية.. مجرد أجازة

بعد أن وجدت الفرصة سانحة، قررت مايان السيد أن تقضي عطلتها في المكسيك رفقة أميرة أديب، ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، وحرصت "مايان"، خلال الأيام الماضية، على نشر تفاصيل رحلتها من خلال مجموعة صور، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ولم تكن مايان تعلم أن تلك الصور ستعرضها لانتقادات من بعض متابعيها عبر موقع تبادل الصور، مذكرين إياها بأدائها لمناسك العُمرة قبل أسابيع.

شرطة المكسيك تلاحق مايان السيد وأميرة أديب

كشفت كل من الفنانة مايان السيد وصديقتها أميرة أديب، عن تعرضهما لعدد من الأزمات والمشاكل داخل دولة المكسيك، حيث نشرت أميرة أديب، مقطع فيديو لها بصحبة مايان السيد، عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، كشفت من خلاله عن ملاحقة الشرطة المكسيكية لهما، قائلة: «البوليس عايز يقبض علينا كل خمس دقايق، وقفنا مرتين».

وقالت مايان: كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا، وكان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصه تعبان".

ميان تكشف عن إصابتها

كشفت الفنانة مايان السيد، عن الإصابة التي تعرضت لها خلال أجازتها في المكسيك، واشتكت من تعرضها للدغة من إحدى الحشرات أو الزواحف في إحدى قدميها، وقالت: «حد يقولي ده ايه.. دي قرصة تعبان يعني ولا ايه، وتعبانة عندي برد بقالي يومين، مش عارفين هانصحى الصبح ولا لأ».

وبدورها تخوفت أميرة أديب، من إصابتها بفيروس كورونا بالمكسيك، وكشفت عن اتجاهها لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، وكتبت: «أنا تعبانة، ولازم أعمل مسحة، ولو طلعت كورونا تبقى كملت».

انتقادات حادة

فور نشر صور مايان في المكسيك، تعرضت لانتقادات واسعة بسبب صورها التي ظهرت فيها بإطلالات جريئة، حيث ارتدت فساتين صيفية تكشف أجزاء من جسمها، فهاجمها الجمهور، خاصة أنها كانت قد أدت العُمرة قبل فترة قليلة في مدينة مكة المكرمة.

ميان ترد بالتجاهل

علقت مايان السيد، على الانتقادات التي واجهتها، بعد نشر صورها على إنستجرام، بتغريدة لها عبر تويتر.

وكتبت مايان عبر حسابها: "اكتشفت أنه حينما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية أو مساحة لحكم الغير عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية، هذا يغير حياتي إلى الأفضل".

وقالت "مايان" في تغريدة أخرى: "أنا أحب دعم الآخرين كثيرًا ولا أتوقع شيئًا في المقابل، أنا في الحقيقة أحب ذلك عني".

فيما نوهت "مايان" خلال تغريدة ثالثة، إلى أنها مريضة، وتعتني بها خلال الرحلة صديقتها الفنانة الشابة أميرة أديب.