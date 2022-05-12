نجم سموحة: الفوز بخماسية غير متوقع واللعب للأهلي والزمالك طموح لكل لاعب

أكد عبد الكبير الوادي، لاعب نادي سموحة، أن فوز فريقه على منافسه الاتحاد السكندري بخماسية، لم يكن متوقع قبل المباراة، مشددًا على احترامه الكبير لزعيم الثغر.

وتابع نجم سموحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، لم نتوقع الفوز بنتيجة عريضة في هذه المباراة، خصوصًا أن اللقاء هو ديربي الإسكندرية، ودائمًا ما يشهد ندية في الأداء، وآخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل طرف.

وأكمل عبد الكبير الوادي، هزيمتنا أمام بيراميدز في المباراة الأولى مع عبد الحميد بسيوني كانت بسبب رحيل أحمد سامي ووجود مدرب جديد للفريق، لكن الآن بدأنا في حفظ طريقة لعب بسيوني وجاءت الاستجابة سريعة بالفوز على الاتحاد.

وعن مفاوضات الزمالك للتعاقد معه، أكد الوادي أنه لا يعلم شىء عن هذه الأمور، مؤكدًا أن الحديث عن أي أمور تعاقديه تكون من خلال وكيل أعماله، ومشددًا على تركيزه في تطوير أدائه وتحقيق أرقام قوية مع فريقه الحالي.

وأتم، أرحب بالطبع بالانتقال للزمالك أو الأهلي لأنهما مستوى أعلى في كرة القدم، وكل لاعب يطمح للعب في مثل هذه الأندية.