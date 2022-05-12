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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عروس تطرح عريسها أرضا أمام المعازيم في ليلة الزفاف بتركيا

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا مقطع فيديو لعروس و هي تطرح عريسها في ليلة الزفاف أرضا بعد ان قامت بتسديد أربع حركات افقدو ا العريس وعيه . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن مقطع فيديو لعريس و عروس في ليلة زفافهم أثناء تسديد الشابة لأربع حركات قوية لم يتمكن العريس من التعامل معهم . 

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و بحسب وسائل الإعلام، فإن عريس و عروس حاصلا على الحزام الأسود في الجودو في تركيا، قامت العرو س بتسديد ضربات قوية تشل الحركة لزوجها في حفل الزفاف . 
قامت العروس بتشديد ركلات قاضية على العريس في حفل الزفاف و ذلك بسبب حصول كلا من العريس و العروس على الحزام الأسود، فيعتبر ذلك الموقف ليس إلا مزاحا بينهم . 
جدير بالذكر أن عدد كبير من الرواد التواصل الإجتماعي تفاعل مع الفيديو المذكور، و اكدوا أن تطبيق العروس لما تعلمته من مبادئ في تلك الرياضة في هذه الليلة كان سلوك غير موفق منها، فكان يجب عليها أن تلتفت إلى للجانب الانثوي في ذلك اليوم . 
 

رواد التواصل الإجتماعي تركيا عروس عريس ليلة الزفاف وسائل الإعلام

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