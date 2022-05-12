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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكارت الذهبي لريال مدريد.. كريم بنزيما الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم

كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد

 

يلتقى اليوم الخميس فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره ليفانتي، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وساهم المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل  57 هدفا أكثر من أي لاعب آخر خلال هذا الموسم.

 وشارك المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما بقميص ريال مدريد الإسباني في 43 مباراة.

أحرز المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما رفقة ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الحالي 42 هدفا.

ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع فريق الميرنجي خلال الموسم الحالي فى إرسال 15 تمريرة حاسمة.

كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أعلن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد
وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: إيدير ميليتاو  - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز  - فيرلاند ميندي - جيلا

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس  - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز  - إدواردو كامافينجا - بيتير

خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكا  يوفيتش -  فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

ريال مدريد كريم بنزيما أنشيلوتي ليفانتى الدوري الإسباني

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