لا للتنمر|جريمة لا تقل عن القتل..أشهر الحوادث في مصر وكيف واجهها القانون؟

التنمر ظاهرة اجتماعية سريعة الانتشار، يمكن أن تقع داخل الاسرة والمدرسة أو حتى في العمل، ومن ثم فهي تحتاج الى تضافر مجتمعي وطني ودولي لمكافحتها، خاصة وأنها قد تسبب في تدمير الأفراد والمجتمعات.

التنمر

التنمر يقود إلي كوارث

التنمر سلوكا عدوانيا متكررا يسبب الضرر لشخص، سواء جسديا أو نفسيا من أجل الشعور بالقوة على حساب شخص آخر.

وقد ينطلق التنمر من مجموعة قوية ضد مجموعة أضعف لتهديدها وتخويفها وفرض السيطرة عليها، ويؤدي تعرض الطفل للتنمر الى مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة.

فلا مبالغ فيه أن التنمر يقود الى كوراث اجتماعية ومرضية وقد تفضي الى الموت في أحيان كثيرة، سواء كانوا أطفال أو بالغين والذين يتعرضون باستمرار للسلوك التعسفي، يكونون معرضين لخطر الأمراض المتعلقة بالضغط النفسي والتي من الممكن في بعض الأحيان أن تؤدي إلى الانتحار.

انتحار نتيجة التنمر

حيث شهدت إحدى قرى مأساة صادمة، حيث انتحر طالب في الصف الثانوي بتناول حبة الغلال السامة، بعدما تعرض للتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره.

وشيع أهالي قرية المنشأة الكبرى بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء أمس الأربعاء، في جنازة حاشدة جثمان طالب ثانوي يدعى أدهم جميل سكر حيث وضع حدا لحياته بتناول حبة الغلال السامة إثر تعرضه للتنمر من زملائه.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الثانوي في منزله فيما أفادت التحريات الأمنية أن الطالب متفوق دراسيا وأصيب فجاءة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه والتلفظ نحوه بألفاظ تحط من قدراته وكفاءته كما لاحقوه بالسخرية لعدم قدرته على الرؤية بشكل جيد.

بسبب التنمر أنتحار الطالب أدهم جميل سكر

وقال زملاء الطالب أن زميلهم اعتكف في منزله منذ أيام ورفض الخروج منه أو مخالطة أصدقائه والرد على هواتفهم، بينما كشفت التحقيقات أنه غافل أسرته وتناول حبة الغلال السامة حتى عثروا عليه جثة هامدة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

فلم يكن الشاب أدهم جميل سكر الضحية الأولى للتنمر، حيث هزت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من وقائع التنمر، والتي جعلت الحكومة والمسئولين لم يكتفوا بالاستنكار فقط حيث وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز حالات التنمر التي أحدثت صخبا على مواقع التواصل الاجتماعي:

التنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

حيث انتشرت منذ أسابيع واقعة التنمر على منال حسني، المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، التي تعاني من حروق على وجها من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم بين المصريين، حيث لاقت البطلة منال حسني تعاطفا كبيرا من المصريين، مطالبين بتطبيق القانون على هذا الشخص المتنمر لتعديه على حياة غيره الخاصة وعلى الضغط النفسي التي تسببه لها.

التنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

التنمر على طالب سوداني وتعرضه للاعتداء

فتى سوداني عمره 14 عاما، تعرض للتنمر من مجموعة شباب بسبب لون بشرته، حيث كان ذاهبا لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملا حقيبته المدرسية، في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد باكيا أنه تعرض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.

الحكم الأول في قضية تنمر بمصر

وعقب نشر مقطع الفيديو على موقع "تيك توك"، طالب الجميع بالقبض على الجناة ومعاقبتهم، وبالفعل ضبطت الأجهزة متعلقات الطفل، كما قامت النيابة العامة بحبس الشابين 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتهت القضية بالحكم على المتهمين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف، وهو يعتبر الحكم الأول في قضية تنمر بمصر.

التنمر على الطفل السوداني

الشاب الصيني ضحية التنمر بسبب كورونا

ومع تفشي فيروس كورونا، تعرض شاب صيني لواقعة تنمر هزت السوشيال ميديا، حيث ظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.

وتحركت الحكومة سريعا متمثلة في وزارة الداخلية التي قامت على الفور بضبط المتسببين في الواقعة، حيث ضبطت سائق ومهندس متهمين في واقعة التنمر على الشاب الصيني، موضحة أنها ضبطت السائق لترك الشاب الصيني داخل سيارته الأجرة وهرب، بينما قبضت على المهندس لتصويره الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الشاب الصيني ضحية التنمر بسبب كورونا

5 أشخاص يعتدون على شاب معاق ذهنيا

ضمن الوقائع البشعة، انتشار فيديو يظهر اعتداء 5 أشخاص بوحشية على شاب يعاني إعاقة ذهنية، بالضرب والتعذيب، حيث لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه، داخل محل حلاقة في إحدى قرى محافظة الشرقية، ليتم القبض عليهم لاحقا.

أحمد ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية

تمثل حالة التنمر التي تعرض لها الشاب أحمد، من وقائع التنمر التي هزت السوشيال ميديا، كل هذا لانه أراد أن يدخل اختبارات كلية التربية الرياضية، التي يتمنى أن يلتحق بها، ولكنه وبحسب روايته، وجد تنمرا وعنصرية ضده بسبب شكله، حيث يعانى الشاب أحمد عمر من مشكلة فى الشفاة، تطلبت عملية جراحية، وعملية أخرى خلال الفترة المقبلة، ليعود كما كان طبيعيا، ولكن هذا الأمر أثر على شكله، وهو ما جعل الشخص الذى يقوم بالاختبارات، يطرده، ويرفض إكماله للاختبارات.

الشاب أحمد عمر، كتب بوست عبر حسابه على "فيس بوك"، بدأه بكلمة "أنا قبيح"، ولكن سرعان ما انتشر البوست الذى يروى فيه تفاصيل الواقعة بشكل كبير على "السوشيال ميديا"، ليجد أحمد كل الدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد "فيس بوك"، في أقل من 17 ساعة فقط.

الشاب أحمد أحد ضحايا التنمر

هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن الحالة النفسية للتنمر تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى، مشيرا إلى أن الطفل عندما يشعر بالتنمر يراوده إحساس بالحرمان العاطفي والاكتئاب والكراهية الشديدة للشخص المتنمر، وتظل الواقعة متعلقة في ذهنه العمر كله.

الأثار السلبية للتنمر

وأوضح فرويز في تصريحات لـ "صدي البلد" أن التنمر يحدث للطفل اضطرابات في النوم، وفي المأكل، وعند التفكير زيادة، ويدخل الطفل في مرحلة وسواس قهري وانفصام، وفي حالة التنمر على شخص كبير يوصل الشخص إلى اكتئاب نفسي شديد وأحياناً يؤدي بهم إلى الانتحار بأي وسيلة.

وأكد استشاري الطب النفسي أن مشكلة المُتنمر، أنه لا يتم حسابه أو معاقبته، مردفاً «على كل شخص قبل أن يتنمر يشوف عيوبه أولاً ويصلح من ذاته، قبل أن يتنمر على الآخرين ويجرح مشاعرهم».

رفع الثقافة الحل الأمثل

وشدد فرويز على أهمية وضع قانون أخلاقي ينُم على الاحترام وعدم التنمر، ونلاحظ المجتمع المصري قبل سنه 1975 كان من ارقي المستويات الحضرية حول العالم، والان كما نشاهد حالات التنمر المتزايدة والسخرية على الآخر نحن أسوء المستويات الحضرية، متسائلاً اين رفع ثقافة المواطن؟

اختتم حديثة قائلاً: علي الدولة ووزارة التعليم والشباب الرياضة والازهر والكنيسة الاهتمام بالإنسان اولاً، ونصيحتي لكل متنمر راجع نفسك لأنك أكثر شخص مضطرب نفسياً ومحتاج الي عاطفة، وفي الأخر المتنمر والمتنمر علية ضحايا.

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة

والجدير بالذكر، وفي مصر ترتفع نسب الاطفال الذين يتعرضون للتنمر من زملائهم في المدارس وما حولها من بيئة الي 70% من الأطفال في مصر حسبما ذكرت هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام في مكتب اليونيسيف بمصر، التابع للمنظمة العالمية للأمم المتحدة الطفولة.

فالتنمر واقعة تلمس نقاط ضعف لدى الشخص المتنمر به، وعقوبة المتنمر تصل لـ الحبس مدة لا تقل 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 10000 جنيه، ولا تزيد عن 30000 جنيه.

عقوبة التنمر على الأشخاص بشكل عام:

نصت المادة 309 مكررا ا على انه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

وتشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.