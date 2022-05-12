رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، ومتابعة نسب التنفيذ وتطور الأعمال لكل مشروع.

حضر الاجتماع الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد محمد جلالن رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض الاجتماع معدلات التنفيذ لحزم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تنفذها الشركة بمركز مطوبس، وموقف الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة العاجلة من المشروعات.

وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة الانتهاء من المشروعات طبقا للمواصفات القياسية، وحل جميع المعوقات، والعمل على تذليل جميع العقبات للانتهاء فى التوقيتات المحددة.