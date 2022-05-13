مأساة طالبة طب.. حاولت التخلص من حياتها بسبب التعنت ورئيس الجامعة يرد

توفير الرعاية الصحية وجناح علاجي للطالبة وفريق من أعضاء هيئة التدريس لدعمها

شهدت كلية الطب بجامعة طنطا واقعة محاولة إنهاء طالبة تدعى "سارة .ش" في أوائل العقد الثالث من عمرها لحياتها من خلال تناولها أكثر من 25 قرص مضاد للاكتئاب مما عرض حياتها لخطر الموت، وتم إنقاذ حياة الطالبة بعدما دخلت في حاله نفسيه حاده بدعوى تعرضها للاضطهاد الدراسي خلال سنوات التعليم الماضية بكلية الطب .

وقالت الطالبة “ وكيل طب طنطا طالت معاناتي معاه ومبقتش عارفة أحصل على أبسط حقوقي كطالبة في الكلية ، أول موقف معاه كنت في سنة رابعة، ولد من الدفعة بعتلي ادد فقبلته وبعدين تاني يوم لقيته بيغلس عليا وتجاوز حدوده في الكلام فقولتله انت قليل الأدب وعملت له بلوك، قام بعتلي رسالة ع تويتر شتمني فيها وشتم ع كل بنات الدفعة، روحت لوكيل الكلية للأسف ومعايا اسكرينات وحرفيًا رد فعله عملي تروما، بقى قاعد يتكلم وأنا من الصدمة بعيط، قالي إنتي ليه تقبلي الادد أصلا وانتي جايالي أعملك إيه، طب انتي كمان هتتحولي معاه للتحقيق لو عاوزة الشكوى تمشي، من صدمتي منطقتش حرف وخرجت من مكتبه فورًا وندمانة إن دا كان رد فعلي”.

وتابعت :" الموقف التاني حصل بعدها بشهر تقريبًا في فاينال رابعة، طبعًا أنا متشخصة بمرضين من سنين وبسببهم مش بعرف ادخل الامتحان للمرة الأولى ودائما بأجل المواد، لكن الوكيل مانع تأجيل الإند راوند، كلمت رائد الراوند وطلبت منه يتواصل معاه، فكلمه وشرحله ظروفي المرضية وهو قاله نصا إحنا مش بنعترف بالأمراض النفسية، خليها تجيب أي جواب من المستشفى إنها تعبانة جدًا وتقدمه روحت عملت زي ما قال بالظبط وقدمت جوابي المرضي في الشئون وبإذن منه استلمت ورقة تأجيل وروحت بيها الإدارة الطبية، بعد النتيجة اكتشفت إني أخدت صفر في الإند وكلمت رئيسة الكنترول قالت إن دا أمر من وكيل الكلية وموظفين الشئون راحوا مكتبه يوميها واتحايلوا عليه كتير وهو رفض تمامًا".

واستكملت :" وأخيرًا السنة دي في سنة ساتة بواجه نفس المشكلة ومش عارفة أجل الإندات ومش عارفة أعمل أي عذر مرضي لأن الدكتور المحترم قال إنهم مش بيعترفوا بالأمراض النفسية

حاولت أعمل أي عذر تاني منفعش."



بينما دونت في آخر رسائلها قبل محاولة إنهاء حياتها والتي باءت بالفشل فجاء نصها: "النهاية..

أنا منمتش امبارح طول الليل من كتر القلق، باخد نفسي طول الوقت بصعوبة، مش قادرة أشيل من دماغي فكرة إنهم هيسقطوني آخر السنة أو ع الأقل هيوقعوا تقديري للأسف ربنا جعل أمري بإيد من لا يرحم، بإيد ناس بتجامل بعضها في الخطأ على حساب نفسيتي ومستقبلي وحياتي.



أنا آسفة إني خذلتكم ومقدرتش أقاوم أكتر من كدا بس حقيقي الموضوع صعب عليا جدًا، وأنا أكيد في مكان أحسن بكتير من دا، هو أكيد أرحم بيا من أي حد في الدنيا .. وأنا مش مسامحة أي إنسان وصلني إني أنهي حياتي بالشكل دا وأذي كل الناس اللي بحبهم.. أنا مكنتش طالبة أكتر من حقي والله.

خلوا بالكم من قطتي ."

من جانبه أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا عن تنفيذ توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة من خلال توفير الرعاية الصحية الكاملة للطالبة "سارة شريف" بالفرقة السادسة بكلية الطب بعدما تم إنقاذ حياتها وعلاجها داخل مركز السموم بالجامعة .

كما وجه عميد الكلية بتوفير جناح خاص للطلبة بالمستشفى التعليمي الفرنساوى فضلا عن توفير كافة الاهتمام به الطالبة والاطمئنان على الامتحانات الخاصة بها معرض المساعدة في أي مادة تحتاجها الطالبة كما وعد عميد كلية الطب بحل كافة المشاكل التي تطلبها بالطرق القانونية مع الحفاظ على تقديم الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للطالبة.

وأشار عميد كلية الطب إلي ‏التنسيق مع اتحاد طلاب الكلية لتقديم كافة الدعم للطالبات وتم عرض مشاكل الطلبة بناءا على توجيهات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب على مجلس شؤون الطلاب بالكلية.

كما عرض عميد الكلية الموضوع على مجلس ‏الكلية مع تشكيل لجنة لبحث كافة جوانب الموضوع لتقديم اقصى السبل لحل مشكلة الطالبة بكافة الطرق القانونية وبروح القانون والحفاظ على المبادئ والأعراف الجامعية واحترام المتبادل بين كافة الأطباء وبين الطلاب وأساتذتهم وأعضاء هيئة التدريس يوجد مجلس كلية طب التزام الهدوء بخصوص النشر أو التعليق على الواقعة .



كما استشهد عميد كلية الطب أن ‏مثل هذا الحدث حفاظا على الطالبة و حفاظا على مستقبلها الدراسي لكي تتمكن من التركيز في امتحاناتتها حيث أنها طالبة بالفرقة السادسة بالكلية وأوضح السيد عميد الكلية بأنه تم تشكيل مجموعة من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم العلمي للطالبة عند طلبها لتعوض ما فتحها خلال فترة تلك المشكلة.

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