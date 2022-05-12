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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. فنانة سورية تطلب الزواج من أدهم نابلسي.. وهذه خريطة حفلات شهر مايو

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

 

 

فنانة سورية تطلب الزواج من أدهم نابلسي: هتحجب وهصلي وهتوب.. فيديو

تداول رواد مرقع التواصل الاجتماعى، فيديو للمغنية السورية إنجى خورى وهى تطلب الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسى.

وظهرت إنجى خورى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام، قائلة: "إذا أدهم نابلسى تزوجنى هتحجب وهلبس خمار وهصلى وهتوب وهترك الهاتف".

 

وأضافت انجى خورى من خلال الفيديو: "أدهم تقبل تتجوزنى".

استعدادا لعرضه| طرح البرومو الأول لمسلسل الثمانية.. فيديو

طرحت منصة شاهد عبر حسابها بتطبيق انستجرام، البرومو الأول لمسلسل “الثمانية” بطولة الفنان خالد الصاوى وأسر ياسين استعدادا لعرضه الأيام المقبلة.

وكشف الفنان خالد الصاوى، تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” عبر حسابه بموقع التواصل  الاجتماعى “فيسبوك المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد. 
 

من مصر إلى الرياض.. تعرف على خريطة حفلات شهر مايو

يستعد عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي لإحياء حفلات الصيف  ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر مايو.

أصالة

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيًا يوم ٢٧ من الشهر الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.  


صراع الخير والشر.. خالد الصاوى يكشف تفاصيل فيلم مغامرات كوكو|فيديو

كشف الفنان خالد الصاوى تفاصيل شخصيته فى فيلم “مغامرات كوكو” من خلال برنامج The Insider بالعربى المذاع عبر تليفزيون دبي .

 وقال خالد الصاوي: "سعيد جدا بالشغل مع بيومي فؤاد واشتغلنا عملين مع بعض قبل كده مسلسل "هي ودافنشي" وهو صعب ومعقد، وعمل كوميدي هو فيلم "تمساح النيل".

وأضاف: "معنا في الفيلم شيرين رضا ومبسوط إني اشتغلت معاها في أحد أهم أفلامي فيلم "الضيف"، إلى جانب الشباب نانسي صلاح، وأوس أوس، وطاهر أبو ليلة، والعمل دمه خفيف وفيه خيال".

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