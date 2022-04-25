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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم نابلسي يشارك متابعيه أول فيديو له بعد اعتزاله

ادهم نابلسي
ادهم نابلسي

نشر المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 وظهر أدهم نابلسي في الفيديو أثناء ترتيله القرآن الكريم بصوته و علق قائلا:"قُلۡ یَـٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أَسۡرَفُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا۟ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ* "  

 

يذكر أن كان قد كشف أدهم نابلسى، تفاصيل اعتزاله الغناء، وذلك عبر حسابه على موقع السناب شات. 

 

وقال أدهم نابلسى، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى على تطبيق سناب شات على أسئلة المتابعين حول ما دفعه للاعتزال، وما هي نقطة التحول في مشواره الفني، مشيراً إلى أن قراره اتخذه منذ رمضان الماضي، لكنه لم يعلن عنه وقتها.

 

وروى أدهم نابلسي، كواليس تفكيره في الاعتزال، موضحاً أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

أدهم نابلسي التواصل الاجتماعي انستجرام رمضان القران الكريم

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