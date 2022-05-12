استعدادا لعرضه| طرح البرومو الأول لمسلسل الثمانية.. فيديو

طرحت منصة شاهد عبر حسابها بتطبيق انستجرام، البرومو الأول لمسلسل “الثمانية” بطولة الفنان خالد الصاوى وأسر ياسين استعدادا لعرضه الأيام المقبلة.

وكشف الفنان خالد الصاوى، تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد.

وكتب خالد الصاوى: "ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد اغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، اسرع من أي خصم واشد تنكيلا، اجتماعي جدا ظاهريا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة ، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر، وقد وصل لاخر الخط ، الان سيقتل خصومه جميعا ، او سينتحر بعنجهية قبل قتله".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي لمسلسل ( الثمانية ) وهو اول مسلسل من تأليفه.

مسلسل الثمانية بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفي ومحمود البزاوي وحنان سليمان، وفي ظهور خاص النجوم محمد ممدوح وغادة عادل و العديد من النجوم العرب و الأجانب.

المسلسل من اخراج احمد مدحت وإشراف عام علي الانتاج حمادة اسماعيل، ومن إنتاج شركه رزام وهو اول انتاج للشركة التي حرصت علي جودة المحتوي، فقامت بالاستعانة بفنيين اجانب علي مستوي عال في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقي التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.