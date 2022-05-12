سفير الصومال بمصر يطالب بدعم عربي لمواجهة ظاهرة الجفاف في بلاده

حذر سفير الصومال لدى مصر المندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير إلياس شيخ عمر، من خطورة تفاقم ظاهرة الجفاف التي تعاني منها بلاده وتداعياتها السلبية على أبناء الشعب الصومالي، مطالبا الدول العربية بمساندة ودعم الصومال في مواجهة هذه الأزمة الكارثية التي تهدد ملايين الأبرياء .



ودعا السفير الصومالي - في تصريح اليوم /الخميس/، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنين بالحد من مخاطر الكوارث بمقر الجامعة العربية - إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تواجهها المنطقة من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة إلى النزاعات المسلحة.



ولفت السفير الصومالي - الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع - إلى أهمية وضع خطة طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث ، داعيا الدول العربية إلى لعب دور فعال في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من الجفاف في بلاده.