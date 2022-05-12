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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزهم ستيلانتس و رينو ونيسان.. مصنعي السيارات يتبعون سياسة جديدة لتعظيم الربحية

مصنعي السيارات يتبعون
مصنعي السيارات يتبعون سياسة جديدة لتعظيم الربحية

بدأت شركات السيارات في انتاج نظاما جديدا مع العملاء يعتمد على تقليل عدد الطرازات المقدمة وفئات التجهيز المطروحة، لتحقق مقولة هنري فورد مؤسس شركة "فورد" الأمريكية التي قالها في 1909، "أي مشتري يمكنه أن يطلب لون الطلاء الذي يختاره طالما أنه أسود"، في إشارة واضحة إلى افتقار مصنعي السيارات تقديم عوامل التخصيص والخيارات الكافية.

 

حرصت فورد خلال السنوات القليلة الماضية على إعادة النظر في محفظة طرازاتها لتجعلها أكثر بساطة وربحية مع التخلي عن عدد من الطرز الغير مربحة والأقل طلبا، والهدف محاولة لخفض التكاليف التي تستمر في الارتفاع وتسهيل عملية التصنيع والمبيعات.

 

نفس الشيء بالنسبة لشركة نيسان اليابانية، قال فرانسوا بيلي ، كبير مسؤولي التخطيط في نيسان أوروبا "في الأجيال السابقة، قمنا بتطوير عناصر الاختيارات المقدمة للعميل وكنا حريصين على تقديم الطراز في حوالي 5 فئات مختلفة، لسنا بحاجة إلى ذلك حاليا، من خلال وجود عدد محدود بشكل معقول من عوامل التخصيص والفئات، يمكن توفير الوقت والمجهود للسيارات التي تباع حقا بدلا من إهدار موارد على سيارات لا تباع وتبقى مخزنة لفترات طويلة".

 

تعمل "ستيلانتس" أيضا على تقليل التنوع ليس فقط في الخيارات ولكن أيضًا في المحركات ومستويات التجهيز المختلفة، في عام 2019 ، تضمنت علامتها التجارية "فوكسهول" 362  فئة متنوعة تختلف في مجمعة نقل الحركة و علبة التروس ومستويات التجهيز، اليوم تقدم في محفظتها  66 عنصر متنوع معروض للبيع.

على سبيل المثال سيارة فوكسهول كورسا انتقلت من تقديم 95 مستوى مختلف إلى 10 فقط وكذلك فوكسهول Astra من 97 إلى 15 و فوكسهول موكا من 39 إلى 13.

تتبع بيجو نفس النهج والعقلية، باستثناء اختيارات الطلاء ، فهي تقدم ستة خيارات فقط لـ بيجو 308 SW Allure ، ثلاثة منها عبارة عن تغيير في الإكسسوارات يقوم بها الوكيل بمعنى أنها لا تؤثر على عملية إنتاج السيارة، أوضح المتحدث باسم بيجو: "نتطلع إلى تبسيط مجموعة الإصدارات لجعلها عملية أكثر وسهلة على العملاء".

 

فيما قال تييري بيتون، المدير المالي لمجموعة  رينو  مالكة شركة  داسيا، في اجتماع عن أرباح شهر أبريل: "لقد بذلنا جهودًا كبيرة لتقليل محفظة الطرز والفئات في مجموعة سيارات  رينو  وداسيا لتبسيط عملية العرض للعميل، ولكن أيضًا من المنظور الهندسي ، قللنا عدد الأجزاء المستخدمة في التصنيع بنسبة 40٪ تقريبًا".

 

كلما قل عدد الخيارات وفئات التجهيز ومجموعات النقل المقدمة، كان عملية اختيار العميل للطراز أبسط وأسهل ولا يحتاج إلى مقارنات كثيرة تربكه وتشتته ، ولكن انحسار الموديلات لا يعني أن صانعي السيارات بخلاء في تضمين المعدات الجديدة، بالعكس، يتم التخلي عن مستويات التجهيز الأقل في الإمكانيات لصالح الإبقاء على المستويات الأغلى والأعلى قيمة.

فورد نيسان ستيلانتس فوكسهول فوكسهول كورسا بيجو رينو داسيا

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