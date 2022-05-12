مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: أدلة تؤكد ارتكاب روسيا انتهاكات ضد الأطفال بأوكرانيا

قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إن هناك أدلة تؤكد أن روسيا ارتكبت انتهاكات كثيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب بـ أوكرانيا.

وأضافت في كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا ، :" الأطفال يتعرضون للقتل والتشويه في أوكرانيا على يد القوات الروسية ".

وتابعت مندوبة بريطانيا: "تتعرض المدارس والحضانات على اعتداءات روسية مع قصف مأساوي للمسارح في ماريوبول".

وأكملت: "لدينا تقارير تفيد بتواجد عمليات ترحيل قسرية مع أكثر من 700 ألف شخص في أوكرانيا".



ولفتت: "نواجه خطرا حقيقيا بخسارة جيل كامل واستمرار دوامة العنف التي تسبب فيها الغزو الروسي"، مضيفا: "من الضروري العمل سويا لوضع حل للأزمة الروسية الأوكرانية".

