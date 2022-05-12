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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 8.3 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال شهري يناير -فبراير 2022

صدى البلد

أعلن تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية نمو أقساط قطاع التأمين بمعدل 10.2% خلال شهرى يناير- فبراير 2022 ،على أساس سنوي.


وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال شهرى يناير- فبراير 2022 والتى بلغت 8.3 مليار جنيه مقابل 7.6مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 10.2%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 3.69مليار جنيه خلال شهرى يناير -فبراير 2022، مقابل3.62 مليار جنيه خلال شهري يناير- فبراير 2021، بإرتفاع قدره 1.8%.


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة  لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 4.6 مليار جنيه خلال شهري يناير- فبراير الماضيين، مقارنة 3.9 مليار جنيه خلال يناير -فبراير 2021، بزيادة 17.9%.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى فبراير 2022، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 7.6%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة مليار جنيه خلال يناير- فبراير 2022، مقابل 769مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 34.1%.

وتصدرت شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الحصص السوقية لشركات التأمين من حيث الأقساط المحصلة عن الفترة يناير-فبراير 2022.

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