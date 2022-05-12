مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا مارست انتهاكات تجاه الأطفال في دونباس ..فيديو

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن بلاده تهتم بتعليم الأطفال وتطوير شخصياتهم على مدار السنوات الماضية .

وأضاف في كلمته في جلسة مجلس الأمن عن الأوضاع في أوكرانيا، :" حكومة كييف تشن حرب ضد شعبها وضد الأطفال في دونباس، وسلطات كييف لم تسمح للأطفال من الخروج من الملاجئ في دونباس".

وتابع مندوب روسيا :" الدول الغربية لا تتوقف أمام انتهاكات سلطات كييف تجاه الأطفال في دونباس، وهناك بعض الأضرار لحقت بالمدارس والحضانات نتيجة القصف الأوكراني في دونباس".

وأكمل مندوب روسيا :" الجيش الروسي يحاول أن يحمي الأطفال في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا ، وندين انتهاك معايير القانون الدولي تجاه الأطفال ومن غير المقبول إطلاق هذه الانتهاكات الأوكرانية تجاه الاطفال "

