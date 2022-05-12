بريطانيا: لم نقدم أسلحة تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الخميس، إن بريطانيا لم تقدم إلى أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تمكّنها من شن ضربات داخل روسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال والاس، إن “لندن لم تقدم إلى أوكرانيا مروحيات وأسلحة بعيدة المدى تسمح لها بشن ضربات في الداخل الروسي”.

واستبعد أن تكون الأسلحة التي قدمتها لندن إلى كييف، قد استُخدمت لشن ضربات على أهداف داخل روسيا.

وأوضح أن بريطانيا لم تدخل في صراع مباشر مع روسيا بسبب أوكرانيا، ولا تخطط لذلك.

وتابع: "موقفنا كان واضحا تماما. نحن لم ندخل ولن ندخل في صراع مباشر مع الجيش الروسي أو الدولة الروسية. لقد تحدثت بوضوح في بداية هذا النزاع، سواء أحب ذلك الناس أم لا، فإن أوكرانيا لا تعتبر عضوا في الناتو، ولن نرسل قواتنا إلى هناك".

وأضاف أن الحلفاء يقدمون المساعدة إلى أوكرانيا، للدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، لأن كييف لديها الحق في الدفاع عن نفسها.