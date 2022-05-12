رئيس وفاق سطيف: أستبعد حدوث ريمونتادا ضد الأهلي.. نريد حفظ ماء الوجه

يرى عبدالحكيم سرار رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف أن فرصة فريقه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة برباعية نظيفة قبل أيام.

وقال سرار في تصريحات نقلتها صحيفة "المساء" الجزائرية: " يجب أن نكون واقعيين سنحاول حفظ ماء الوجه ولو بتحقيق فوز بسيط يمكننا من الخروج مرفوعي الرأس".

وأضاف "لاعبو الأهلي كانوا في مهمة سهلة بالذهاب ووصلوا لمرمانا بسهولة واخترقوا دفاعتنا بأريحية كبيرة".

وتابع "أمامنا مباراة صعبة ولا يمكن القول إن الوفاق يمكنه التأهل وإحداث ريمونتادا وبعد ذلك يحاول الجميع محاسبتي على هذا الحديث".

وشدد "خسارة لقاء القاهرة جعلتنا نفقد الشجاعة والتوجه للرعاة، لكننا نعمل على توفير كل الإمكانيات المالية لهذه الفريق قبل بداية الموسم الجديد".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.