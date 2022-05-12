بتكليف من رئيس الحزب..اجتماعات مكثفة بأمانات الحرية المصري استعدادا للحوار الوطني

كلف الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات والوحدات القاعدية بتكثيف الاجتماعات وورش العمل لإعداد رؤية شاملة حول الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، بعد تلقى الحزب دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بعقد جلسات للحوار حول أولويات المرحلة الراهنة.

وقال إن التكليف الموجه للأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات والوحدات القاعدية يأتى إيمانا من الحزب بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لجميع الأعضاء فى الحوار الوطنى من خلال طرح أفكار ورؤى تعبر عن جميع الأمانات والقطاعات بالحزب من الإسكندرية لأسوان ومن رفح حتى مطروح.

وأضاف رئيس الحزب أن تلك الأفكار والرؤى سيتم إرسالها إلى الأمانة المركزية للحزب بهدف بلورتها فى رؤية شاملة بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وأولويات المرحلة الراهنة، لتعبر عن رؤية حزب الحرية المصرى فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعت إليه وتستضيفه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام القادمة.

وجدد رئيس حزب الحرية المصرى إشادته بكفاءة الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا قدرتها على إدارة حوار وطنى بمشاركة ممثلى المجتمع المصرى، بكافة فئاته لتكون مخرجات الحوار خارطة طريق لتدشين الجمهورية التى تتسع للجميع.