مدرسة الأحياء: استعنت بـ20 بودي جارد لتأمين حضور الطلاب وشرحت المنهج بطريقة كوميدية

كشفت مدرسة الأحياء، التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبب استعانتها بالبودي جارد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"حبيت أقدم المنهج للطلاب بطريق كوميدية وتيسير الشرح علي الطلاب بقدر كبير من الفهم وليس الحفظ".

وأوضحت :" قدمت المنهج على هيئة مسرحية كوميدية بيقدمها فريق من الشباب معاهم تصريحات من وزارة الثقافة، والحمدلله كان يوم ممتع".

وأكملت:"كان الحضور كبير والأهالي كانوا قلقين علي أولادهم، وعلشان كده حاولنا نطمنهم أن فيه أمن وحراسة ليهم، فاضطرينا نجيب كذا بودي جارد، طبعا مش كله كان ظاهر في الصورة ده كان فيه حوالي 20 بودي جارد.