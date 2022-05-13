أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13 مايو 2022

شهدت أسعار الأسماك والجمبرى والمأكولات البحرية استقرارا، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 40 و48 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم، الجمعة 13 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 130 جنيها للكيلو.

ووصل سعر قشر البياض 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المكرونة خليجي 45 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 35 و65 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 35 إلى 55 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و180 جنيها للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها، ومرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 32 و38 جنيها، والبربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الكابوريا إلى ما بين 30 و130 جنيها، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 90 و150 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 200 و280 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1 من 45 إلى 55 جنيها، والبوري 2 بين 34 و44 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 90 و110 جنيهات، والقاروص من 90 إلى 110 جنيهات، والسردين بين 20 و30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيها.